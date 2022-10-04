Справжня "тропічна злива" обрушилась на Херсон

Справжня "тропічна злива", що супроводжувалася сильним вітром, обрушилася на Херсон 30 червня.

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, протягом 3-х годин в Херсоні випало 20,6 мм опадів, що становить половину місячної норми.

"Води від дощу було стільки, що всі дороги перетворилися на справжні річки. Подекуди утворювалися кілометрові пробки ", - йдеться в повідомленні.

Під мостом застрягли у величезній калюжі маршрутка і мікроавтобус. Рятувальники витягли автомобілі і прочистили забиті стоки.

Раніше повідомлялося, що в західних областях України в результаті паводку залишаються підтопленими 12 населених пунктів.

Також повідомлялося, що в Одесі нетривалий дощ призвів до транспортного колапсу на ряді вулиць.