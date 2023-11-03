Насильницька паспортизація на ТОТ: загрози звільнення власникам українських паспортів

18:22 03 листопада Київ, Україна

Центр національного спротиву інформує, що окупанти продовжують насаджувати політику насильницької паспортизації на тимчасово окупованих територіях.



Окупаційна влада прийняла постанову, яка встановлює обмеження на частку "іноземних працівників" на підприємствах, з важливими наслідками, починаючи з 2024 року.



У контексті окупантів, території України, тимчасово окуповані росією, сприймаються як частина росії, і українці, які відмовилися від російських паспортів, розглядаються як "іноземні працівники". Тому ця постанова насамперед спрямована саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців.



Таким чином, ворог прагне прискорити процес паспортизації чи зробити українців залежними від виплат, які надають окупаційні адміністрації.