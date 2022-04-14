Ґвалтував і знімав порнографію. Кіберполіція Дніпропетровської області викрила педофіла

17:20 17 листопада Київ, Україна

Заарештовано жителя Дніпропетровської області, який звинувачується в сексуальній експлуатації п'ятьох дітей у віці від 10 до 14 років. Обвинуваченому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції України.



Правоохоронці викрили чоловіка, який разом зі спільниками здійснював кримінальні злочини, пов'язані з сексуальним насильством щодо дітей. Він брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх, які потім продавав в інтернеті. Від злочинних дій постраждали п'ятеро неповнолітніх у віці від 10 до 14 років. За попередніми підрахунками, "бізнесмени" виготовили понад тисячу фото і відеофайлів порнографічного характеру.



Чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали раніше в цьому році.



За місцем проживання зловмисника проведено обшук та вилучено речові докази.



Зараз фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.



"Всього з початку поточного року затримано дванадцять осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочинів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей. В суд вже направлені обвинувальні акти щодо восьми з них. Досудові слідства у справах інших підозрюваних тривають", - зазначив начальник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.