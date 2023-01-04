Насильно утримували людей: на Київщині викрили мережу псевдореабілітаційних центрів

12:20 04 січня Київ, Україна

Четверо громадян України облаштували на території Києва та області "реабілітаційні" центри, де за гроші ошуканих родичів утримували проти волі людей та нібито "лікували" від наркоманії та алкоголізму.

Про це повідомляє поліція Києва.

Учасники злочинної групи розміщували в Інтернеті оголошення про те, що їхня установа надає послуги з лікування та реабілітації

залежних від наркотичних засобів чи алкоголю осіб. Вартість курсу лікування становила від 10 до 15 тис. гривень на місяць.

Родичі, бажаючи допомогти залежним рідним, погоджувалися на такі умови. Після оплати певної суми зловмисники приїжджали і силою забирали "пацієнтів" з їхнього житла та відвозили до так званих реабілітаційних центрів.



Відповідно до законодавства України позбавити волі особу, яка в установленому законом порядку не визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, можна виключно за її добровільною згодою або на підставі рішення суду. Незважаючи на це, "пацієнтів"

утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди, без правових підстав та без належної допомоги.

У людей відбирали мобільні телефони та всі особисті речі. Зловмисники обмежували їхні контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Самі ж приміщення були облаштовані ґратами, а з вікон знято віконні ручки, щоб запобігти будь-яким спробам втечі.



Після проведення слідчих дій у так званих "реабілітаційних центрах" 25 осіб звернулися до поліції із заявами про їхнє незаконне позбавлення волі та утримання проти їхньої волі протягом тривалого часу. Загалом у закладах перебувало близько 50 осіб.



Наразі слідчими затримано чотирьох організаторів незаконної діяльності. Їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання заходів. Досудове розслідування продовжується. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.