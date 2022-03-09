Знайшли тіло зниклого в Покрові хлопчика

08:56 10 червень Київ, Україна

Тіло хлопчика, який зник 2 червня, знайшла спеціально навчена німецька вівчарка. Дитина була задушена і викинута в каналізаційний люк.



Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.



Правоохоронці нагадують, що повідомлення про зникнення дитини надійшло в поліцію 6 червня. Мати розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції - ювенальні поліціянти, кінологи, превентивні співробітники і волонтери. Поліціянти перевірили дитячі майданчики міста, вокзали і ринки, а також обстежили занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що до пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службова собака взяла слід від будинку, де жив хлопчик, і привела до каналізаційного колектора. Там поліціянти виявили тіло дитини.