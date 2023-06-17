Населені пункти Харківщини під вогнем окупантів: пошкоджено приватні будинки

09:17 17 червня Київ, Україна

Протягом останніх 24 годин військові Росії продовжують обстріли артилерією та мінометами населених пунктів, розташованих біля прикордонних та фронтових районів Харківської області, включаючи Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони.



Цю інформацію підтвердив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.



Вночі у селі Козача Лопань Харківського району було пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі внаслідок обстрілу.



Внаслідок обстрілів у Куп'янську було пошкоджено приватний будинок, гараж та 2-поверхову багатоквартирну будівлю, яка в результаті охопила пожежу.



Також 36-річний мирний житель отримав поранення внаслідок російського обстрілу у селищі Дворічна Куп'янського району.



Продовжуються роботи з розмінування. За останні 24 години піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили понад 10 гектарів території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.