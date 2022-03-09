"Населення морять голодом, холодом і тримають як заручників": ситуація у містах поблизу Києва

16:11 08 березень Київ, Україна





Ірпінь, Буча , Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка та Забуччя є епіцентром гуманітарної катастрофи на Київщині, тому заради порятунку мешканців цих населених пунктів слід терміново прокласти “зелений коридор” для евакуації.

З таким зверненням до міжнародної спільноти виступив колишній голова Ірпеня та місцевий забудовник Володимир Карплюк.

Колишній міський голова зазначив, що російські окупанти не дозволяють місцевим жителям виходити з дому навіть для евакуації, постійно обстрілюють житлові будинки з різних видів зброї, розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр та захопили частину ліків, які гуманітарним вантажем вдалося доставити.

Також у населених пунктах відсутній мобільний зв'язок, світло, водопостачання, а через пожежі у багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.

“Трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть “Червоному хресту”, обстрілюють авто гуманітарної допомоги. Якщо коротко. Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя - вже епіцентр гуманітарної катастрофи. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників”, – каже Карплюк.

Міжнародна спільнота, як зазначив колишній міський голова Ірпеня, має докласти всіх зусиль для порятунку мирних людей.



Україна з першого дня війни закликає НАТО закрити небо над країною, щоб припинити бомбардування російськими військами мирних людей. Раніше депутати всіх сільських, селищних, міських та обласних рад Київщини звернулися до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів альянсу з відповідним проханням. Про закриття неба НАТО просить понад мільйон підписантів петиції на сайті Open Petition.



За даними голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби, лише у Білоцерківському районі Київської області звернення з вимогою закрити небо підписали понад 20 тисяч мешканців, але збирання підписів триває досі.

«Київська область – серед тих, хто стримує ворога від просування всередину країну ціною життів своїх військових та мирних жителів. Втрати, які зазнала Україна, здебільшого спричинили ворожі ракети та авіація”, – наголосив він.

Нагадаємо, що Росія вже кілька разів зривала евакуацію з низки українських міст, які внаслідок російського вторгнення опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Йдеться, зокрема, про Маріуполь, Волноваху, Суми.