Порушник ПДР, тікаючи від поліції, пошкодив 9 автомобілів

18:19 10 травень Київ, Україна

Співробітники патрульної поліції Одеси затримали водія, який намагався втекти від правоохоронців, попутно пошкодивши 9 припаркованих авто, чоловік виявився в стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія в Суворовському районі. За допомогою гучномовця і спеціальних сигналів патрульні вимагали зупинити машину, проте водій збільшив швидкість і намагався втекти.

«Під час переслідування, на вулиці Академіка Бочарова, порушник допустив зіткнення з 9 автомобілями, які були припарковані на узбіччі дороги. В результаті останнього зіткнення, автомобіль отримав дуже сильні пошкодження і не зміг рухатися далі», - розповіли в управлінні.

Патрульні затримали водія і помітили, що у нього ознаки сп'яніння. Прилад Drager показав, що в його крові 1,23 проміле вмісту алкоголю.



На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КпАП.



Також з'ясувалося, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.