Наркотики в бороді: чоловік намагався вивезти з України згорток з канабісом

11:47 06 липня Київ, Україна

У пункті пропуску «Гоптівка» Харківської митниці у одного з пасажирів в бороді було виявлено поліетиленовий згорток чорного кольору, зі слів громадянина - з канабісом.

Заборонену речовину в бороді винюхав службовий собака, повідомили в Харківській митниці.

Відомо, що пасажирський автобус слідував в Російську Федерацію, в ході перевірки у одного з пасажирів виявили поліетиленовий згорток чорного кольору з канабісом. Згорток з забороненою речовиною чоловік сховав в бороду.

«Напевно, вирішив, що це дуже надійне місце. Але не для службового собаки Харківської митниці - фокстер'єра Арчі, - який відразу спрацював на зазначеного чоловіка. Довелося тому діставати з бороди згорток з речовиною. Як чоловік пояснив, канабіс він переміщував через митний кордон України для власного споживання», - йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіка складено протокол, а згорток з наркотиком вилучено.