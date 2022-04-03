Наркотики в бороді: чоловік намагався вивезти з України згорток з канабісом

У пункті пропуску «Гоптівка» Харківської митниці у одного з пасажирів в бороді було виявлено поліетиленовий згорток чорного кольору, зі слів громадянина - з канабісом.
Заборонену речовину в бороді винюхав службовий собака, повідомили в Харківській митниці.
Відомо, що пасажирський автобус слідував в Російську Федерацію, в ході перевірки у одного з пасажирів виявили поліетиленовий згорток чорного кольору з канабісом. Згорток з забороненою речовиною чоловік сховав в бороду.
Стосовно чоловіка складено протокол, а згорток з наркотиком вилучено.
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