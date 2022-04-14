Наркотики на 170 тис. грн, гранату та бойові набої вилучили у наркоторговців на Дніпропетровщині

19:21 17 листопада Київ, Україна

Співробітниками правоохоронних органів Дніпропетровської області затримано семеро осіб, яких підозрюють в зберіганні та збуті наркотичних речовин.



Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.



Угрупування діяло в Нікополі та Покрові Дніпропетровської області.



"Лідером незаконного "бізнесу" став 34-річний житель міста Нікополь. В цей час він знаходиться під слідством за вбивство і за злочини, пов'язані з наркотиками. Саме він відповідав за постачання наркотиків, контролював їхній розподіл між збувальниками. Інші учасники групи - дві жінки і четверо чоловіків у віці від 30 до 57 років - приймали замовлення, пакували по дозах і збували їх "з рук в руки" наркозалежним", - сказано в повідомленні.



Сьогодні поліція провела одночасно 18 обшуків. Оперативники вилучили близько кілограма метамфетаміну, а також метадон, марихуану, ацетильований опій, гроші, банківські картки, мобільні телефони, чернетки, гранату РГД-5 і патрони різного калібру.



Вартість вилучених наркотиків - понад 170 тис. грн.



"За кримінальні діяння затриманим загрожує до десяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна", - відзначили в поліції.