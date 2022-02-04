Нардепу Юрченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди

16:13 17 вересень Київ, Україна

17 вересня прокурором САП було повідомлено про підозру нардепу - члену Верховної Ради з питань енергетики та ЖК-послуг Олександру Юрченку в отриманні хабаря з використанням законних повноважень і обов'язків.

"17 вересня 2020 прокурором САП за дорученням Генерального прокурора повідомлено про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.



Так, в рамках досудового розслідування детективами НАБУ встановлено, що народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до законопроєкту і ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за надані ним пропозиції.

"У середині серпня поточного року, правоохоронцями зафіксовано факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів. 26-27 серпня 2020 року було заплановано передачу другої частини коштів. Однак подальше виконання спеціального завдання було зупинено", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під варту помічника народного депутата Олександра Юрченка - Івана Фіщенка, якого підозрюють у пособництві в отриманні нардепом хабаря в розмірі 13 тис. доларів, з альтернативою внесення застави в понад 1 млн грн.