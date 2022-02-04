Нардепу Юрченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди

17 вересня прокурором САП було повідомлено про підозру нардепу - члену Верховної Ради з питань енергетики та ЖК-послуг Олександру Юрченку в отриманні хабаря з використанням законних повноважень і обов'язків.
Повідомляється, що дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.
Так, в рамках досудового розслідування детективами НАБУ встановлено, що народний обранець в завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до законопроєкту і ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за надані ним пропозиції.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під варту помічника народного депутата Олександра Юрченка - Івана Фіщенка, якого підозрюють у пособництві в отриманні нардепом хабаря в розмірі 13 тис. доларів, з альтернативою внесення застави в понад 1 млн грн.
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