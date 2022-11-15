Нардепа Грановського оголошено в розшук - НАБУ

12:42 15 листопада Київ, Україна

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього нардепа Олександра Грановського через справу про багатомільйонну корупційну схему на "Одеському припортовому заводі".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.
 
"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", - зазначили у відомстві.

Грановського оголошено у міжнародний розшук.