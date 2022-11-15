Нардепа Грановського оголошено в розшук - НАБУ
12:42 15 листопада Київ, Україна
Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього нардепа
Олександра Грановського через справу про багатомільйонну корупційну схему на "Одеському припортовому заводі".
Про це повідомила пресслужба НАБУ
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"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", - зазначили у відомстві.
Грановського оголошено у міжнародний розшук.
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