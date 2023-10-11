Нардеп Дубневич підозрюється у розкраданні природного газу на мільярди гривень - НАБУ та САП

12:27 11 жовтня Київ, Україна





Пресслужба НАБУ повідомила про підозру Дубневичу, який організував заволодіння державним майном, у цьому випадку, природним газом, на суму понад 2,1 мільярда гривень та легалізацію незаконно отриманого прибутку. У цій справі також були враховані інші учасники схеми, яким було пред'явлено звинувачення у січні 2018 року та серпні 2020 року, пов'язані з розкраданням газу на суму 1,4 мільярда та 729,8 мільйона гривень відповідно.



Ярослав Дубневич є організатором цієї схеми та став шостим підозрюваним у рамках цієї справи. У середу, 11 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру чинному народному депутату Ярославу Дубневичу у справі про розкрадання природного газу.Пресслужба НАБУ повідомила про підозру Дубневичу, який організував заволодіння державним майном, у цьому випадку, природним газом, на суму понад 2,1 мільярда гривень та легалізацію незаконно отриманого прибутку. У цій справі також були враховані інші учасники схеми, яким було пред'явлено звинувачення у січні 2018 року та серпні 2020 року, пов'язані з розкраданням газу на суму 1,4 мільярда та 729,8 мільйона гривень відповідно.Ярослав Дубневич є організатором цієї схеми та став шостим підозрюваним у рамках цієї справи.

Слідство встановило, що з 2013 по 2017 роки народний депутат організував розкрадання природного газу за участю посадових осіб Новояворівської та Новороздільської теплоелектростанцій, сумарний обсяг розкрадання становив понад 2,1 мільярда гривень.



Підприємства, які володіли цими ТЕЦ, уклали договори на закупівлю природного газу у НАК "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії для населення. Вони отримали пільговий газ із наміром використовувати його для своєї господарської діяльності, що дозволяло їм виробляти електроенергію, потім продавати її за високим тарифом, визначеним на основі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.



Підозрюваному пред'явлені звинувачення за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.