Нардеп Андрій Деркач підозрюється в держзраді та незаконному збагаченні

Народного депутата України Андрія Деркача підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Оскільки нардеп ховається від слідства, про підозру йому повідомили заочно та оголосили у розшук.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ у п'ятницю, 16 вересня.
Дії Деркача кваліфікували за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Кримінального кодексу України.
Дії Деркача кваліфікували за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Кримінального кодексу України.
Зазначається, що в липні під час низки обшуків виявили та вилучили матеріали, що свідчили про тривалу підривну діяльність нардепа, його зв'язки з представниками росії та колаборантами. Розслідування продовжується.
Антикорупціонери встановлюють інші обставини скоєння злочину.
Антикорупціонери встановлюють інші обставини скоєння злочину.
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