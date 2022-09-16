Нардеп Андрій Деркач підозрюється в держзраді та незаконному збагаченні

12:16 16 вересня Київ, Україна

Народного депутата України Андрія Деркача підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Оскільки нардеп ховається від слідства, про підозру йому повідомили заочно та оголосили у розшук.





Дії Деркача кваліфікували за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у п'ятницю, 16 вересня.Дії Деркача кваліфікували за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ст.368-5 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що чинний народний депутат за 2019-2022 роки отримав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував шляхом здійснення різних дій, у тому числі й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в липні під час низки обшуків виявили та вилучили матеріали, що свідчили про тривалу підривну діяльність нардепа, його зв'язки з представниками росії та колаборантами. Розслідування продовжується.



Антикорупціонери встановлюють інші обставини скоєння злочину.