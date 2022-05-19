Налякав людей і розбив сільгосптехніку: чоловік хотів помститися агропартнеру, але помилився полем

На Херсонщині співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка за підозрою в хуліганських діях зі стріляниною.
Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.
Так, до правоохоронців звернувся обслуговуючий поле фермер. Він розповів, що побачив пошкоджені трактор з причепом та мопеди. Робочих ніде не було, їхні телефони не відповідали.
Коли на місце приїхала поліція, то до них вийшли перелякані сільгоспробітники, що ховалися на іншому полі.
Зловмисника затримали протягом кількох годин.
Побачивши поліцію, підозрюваний намагався втекти на авто, однак йому заблокували проїзд.
У салоні позашляховика під час обшуку було вилучено карабін з тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут і мобільні телефони. Усе спрямовано на експертизу.
Зловмисником виявився 36-річний раніше судимий житель Нової Каховки. За його словами, він хотів помститися своєму компаньйонові з агробізнесу. Новокаховчанин запевняв, що партнер поставляє йому неякісні товари і винен гроші.
Де саме знаходиться поле його компаньйона, чоловік не знав. В результаті зловмисник завдав збитків техніці зовсім іншого фермера.
Підозрюваний затриманий. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі