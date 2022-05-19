Налякав людей і розбив сільгосптехніку: чоловік хотів помститися агропартнеру, але помилився полем

19:37 17 серпня Київ, Україна

На Херсонщині співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка за підозрою в хуліганських діях зі стріляниною.



Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

"На поле приїхав невідомий чоловік на позашляховику, погрожував працівникам і пошкодив їхній мототранспорт та сільськогосподарську техніку. Все це супроводжувалося пострілами з карабіна. Поліціянтам вдалося протягом декількох годин затримати зловмисника і роззброїти його. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.

Так, до правоохоронців звернувся обслуговуючий поле фермер. Він розповів, що побачив пошкоджені трактор з причепом та мопеди. Робочих ніде не було, їхні телефони не відповідали.



Коли на місце приїхала поліція, то до них вийшли перелякані сільгоспробітники, що ховалися на іншому полі.

"За їхніми словами, на позашляховику марки Лінкольн приїхав невідомий чоловік, почав погрожувати їм і сказав, що їхній роботодавець винен йому гроші. Потім невідомий металевим прутом розбив сільськогосподарську техніку, після чого дістав з машини карабін і зробив кілька пострілів вгору", - відзначили в поліції.

Зловмисника затримали протягом кількох годин.



Побачивши поліцію, підозрюваний намагався втекти на авто, однак йому заблокували проїзд.





У салоні позашляховика під час обшуку було вилучено карабін з тепловізором, гільзи, глушник, металевий прут і мобільні телефони. Усе спрямовано на експертизу.

Зловмисником виявився 36-річний раніше судимий житель Нової Каховки. За його словами, він хотів помститися своєму компаньйонові з агробізнесу. Новокаховчанин запевняв, що партнер поставляє йому неякісні товари і винен гроші.



Де саме знаходиться поле його компаньйона, чоловік не знав. В результаті зловмисник завдав збитків техніці зовсім іншого фермера.



Підозрюваний затриманий. Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.