НАЗК виявило ознаки кримінального злочину у фінансуванні партії "Слуга народу"

10:42 24 травня Київ, Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального злочину у процесі фінансування партії "Слуга народу" та передало відповідну інформацію до Національної поліції.



За повідомленням пресслужби НАЗК, три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії на загальну суму 2 млн 896 тис. грн.



Однак, НАЗК виявило, що ці громадяни не мали достатнього доходу для таких внесків.



Агентство вважає, що це може свідчити про те, що ці особи лише виступали як посередники та розпоряджалися коштами третіх осіб, які бажають зберегти анонімність у фінансуванні політичної партії.



Відповідно до українського законодавства, внески на підтримку політичних партій не можуть здійснюватися анонімними особами чи під псевдонімом.



НАЗК передало обґрунтований висновок про можливе вчинене кримінальне правопорушення до Національної поліції для внесення інформації до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проведення відповідного попереднього розслідування.