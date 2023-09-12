Напад на правоохоронців: 63% справ потрапляють до суду

З 2020 року в Україні було порушено понад 3,5 тисячі кримінальних справ за фактами опору правоохоронцям або нападу на них. В результаті судді винесли 1,4 тисячі вироків.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ОГПУ та власне дослідження пошуковика щодо судового реєстру "Бабуся".
За даними ОДП, за останні чотири роки в Україні було відкрито понад 3,5 тис. кримінальних проваджень за фактами опору правоохоронцям, нанесення їм тілесних ушкоджень або замаху на їхнє життя.. Відповідальність за ці злочини передбачена статтями 342, 345 та 348 Кримінального кодексу.
Опендатабот зазначає, що кількість таких виробництв поступово зменшується. Якщо 2020 року їх було відкрито 1,2 тисячі проваджень, то 2022-го — лише 647. Щодо 2023 року, то станом на початок осені було порушено 564 справи за напад на правоохоронців.
Більше половини цих проваджень потрапляють на розгляд суддів — 2,2 тисячі чи 63% справ.
При цьому за результатами судового розгляду було винесено 1,4 тисяч вироків.. Опендатабот під час аналізу цих категорій справ за допомогою пошуковика у судовому реєстрі "Бабуся" підрахував, що 91% із них — обвинувальні.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ОГПУ та власне дослідження пошуковика щодо судового реєстру "Бабуся".
За даними ОДП, за останні чотири роки в Україні було відкрито понад 3,5 тис. кримінальних проваджень за фактами опору правоохоронцям, нанесення їм тілесних ушкоджень або замаху на їхнє життя.. Відповідальність за ці злочини передбачена статтями 342, 345 та 348 Кримінального кодексу.
Опендатабот зазначає, що кількість таких виробництв поступово зменшується. Якщо 2020 року їх було відкрито 1,2 тисячі проваджень, то 2022-го — лише 647. Щодо 2023 року, то станом на початок осені було порушено 564 справи за напад на правоохоронців.
Більше половини цих проваджень потрапляють на розгляд суддів — 2,2 тисячі чи 63% справ.
При цьому за результатами судового розгляду було винесено 1,4 тисяч вироків.. Опендатабот під час аналізу цих категорій справ за допомогою пошуковика у судовому реєстрі "Бабуся" підрахував, що 91% із них — обвинувальні.
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