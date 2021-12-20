Напад на іноземців в Києві: затриманим повідомлено про підозру

20:45 20 липень Київ, Україна

Затриманим хуліганам, за напад на іноземних студентів, повідомлено про підозру за фактом хуліганства і порушення рівноправності іноземних громадян

"У зв'язку з інцидентом, що стався 19 липня 2020 року в Подільському районі столиці, Київської місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру двом особам за фактом хуліганства і порушення рівноправності іноземних громадян", - повідомили в прокуратурі.

У прес-службі нагадали, що напередодні група молодих людей, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спровокувала конфлікт з трьома громадянами іншої держави, які очікували на вулиці таксі.



На прохання іноземців припинити конфлікт незнайомці не відреагували, зробили бійку, в ході якої один з них завдав іноземцю удар кулаком в обличчя, а інший пошкодив авто, яке приїхало на виклик.

"За результатами слідчих (розшукових) заходів поліцейські встановили двох правопорушників, які активно брали участь в інциденті, і затримали їх. Ними виявилися уродженці Рівненській області, 1996 по 1997 років народження. Зараз одному із затриманих повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності, поєднані з насильством), а іншому - за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) ", - зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що в суд готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.