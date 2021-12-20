Напад на іноземців в Києві: затриманим повідомлено про підозру

Затриманим хуліганам, за напад на іноземних студентів, повідомлено про підозру за фактом хуліганства і порушення рівноправності іноземних громадян
У прес-службі нагадали, що напередодні група молодих людей, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спровокувала конфлікт з трьома громадянами іншої держави, які очікували на вулиці таксі.
На прохання іноземців припинити конфлікт незнайомці не відреагували, зробили бійку, в ході якої один з них завдав іноземцю удар кулаком в обличчя, а інший пошкодив авто, яке приїхало на виклик.
На прохання іноземців припинити конфлікт незнайомці не відреагували, зробили бійку, в ході якої один з них завдав іноземцю удар кулаком в обличчя, а інший пошкодив авто, яке приїхало на виклик.
Повідомляється, що в суд готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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