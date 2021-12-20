Грабіжники пограбували авто "Укрпошти" перевозило 2,5 млн гривень

Під Полтавою, біля селища Тишки Лубенського району грабіжники підірвали автомобіль "Укрпошти" і викрали 2,5 мільйона гривень.
Як повідомляє прес-служба поліції Полтавської області, злочин було скоєно у вівторок, 7 липня, близько 10:00.
Відзначається, що в результаті розбійного нападу двоє людей, що знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження по ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (Замах на вбивство) і ч.4 ст.187 (Розбій) КК України. зловмисники розшукуються. Слідчі дії тривають.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження по ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (Замах на вбивство) і ч.4 ст.187 (Розбій) КК України. зловмисники розшукуються. Слідчі дії тривають.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі