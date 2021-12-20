Грабіжники пограбували авто "Укрпошти" перевозило 2,5 млн гривень

13:29 07 липень Київ, Україна

Під Полтавою, біля селища Тишки Лубенського району грабіжники підірвали автомобіль "Укрпошти" і викрали 2,5 мільйона гривень.

Як повідомляє прес-служба поліції Полтавської області, злочин було скоєно у вівторок, 7 липня, близько 10:00.

"Невідомі підірвали автомобіль" Газель ", що належить" Укрпошті ", і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 мільйона гривень, а також табельним пістолетом охоронця", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті розбійного нападу двоє людей, що знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження по ст.15, ч.2 п.6 ст.115 (Замах на вбивство) і ч.4 ст.187 (Розбій) КК України. зловмисники розшукуються. Слідчі дії тривають.