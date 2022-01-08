Знайдено тіло хлопчика, який зник під час повені на Закарпатті

14:37 08 січень Київ, Україна

Останнім часом на Закарпатті через опади сильно піднявся рівень води в річках, затопивши дороги та будинки. У деяких місцях траплялися грязьові селі. Не обійшлося і без жертв. Як стало відомо, вчора, 7 січня, було виявлено тіло хлопця з Рахівського району, якого змило високою водою ще 5 січня. Правоохоронці з районного відділу поліції, які знайшли тіло дитини, відновлюють всі обставини її загибелі.

Події того трагічного дня розвивалися так: 24-річний мешканець села Кобилецька Поляна чоловік удвох із 13-річним підлітком повертався з лісу додому на підводі. У момент, коли вони спробували переїхати на інший берег річки, швидкий і потужний потік перевернув віз і люди опинилися у воді. Дорослому чоловікові вдалося виплисти на берег, а хлопця забрала вода.

Спочатку чоловік спробував самостійно шукати зниклого підлітка, але потім звернувся за допомогою до місцевого лісника, який близько 21:30 повідомив про те, що сталося в поліцію Рахова, і викликав екстрені служби.

Поліція за підтримки місцевих жителів відразу почала пошук зниклого підлітка. І лише вчора, 7 січня, неживе тіло хлопчика було знайдено на березі річки за 10 кілометрів від місця зникнення.

Ліквідацією наслідків повені на Закарпатті продовжують займатися служби рятувальники ДСНС. Було задіяно 50 рятувальників та 19 одиниць техніки.