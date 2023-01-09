Над Миколаївщиною ППО збила ворожий БПЛА

Протиповітряна оборона ліквідувала російський ударно-розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомила служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".
"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" точно їх знищують", - йдеться у повідомленні.
Близько 09.00 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Зазначається, що аналогічний БПЛА був уражений і 7 січня.
Про це повідомила служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".
"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" точно їх знищують", - йдеться у повідомленні.
Близько 09.00 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Зазначається, що аналогічний БПЛА був уражений і 7 січня.
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