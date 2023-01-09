Над Миколаївщиною ППО збила ворожий БПЛА

12:42 09 січня Київ, Україна

Протиповітряна оборона ліквідувала російський ударно-розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.



Про це повідомила служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".



"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" точно їх знищують", - йдеться у повідомленні.



Близько 09.00 9 січня на підльоті з моря до Очаківського порту сили протиповітряної оборони ліквідували російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.



Зазначається, що аналогічний БПЛА був уражений і 7 січня.