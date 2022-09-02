Над Миколаївщиною підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський безпілотник

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ 2 вересня збив російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївською областю.
Про це повідомляє пресцентр Командування ПС ЗСУ.
"Близько 9:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", який входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів Птеро", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ оприлюднили фото збитого безпілотника. На ньому видно камеру з 12 об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.
Про це повідомляє пресцентр Командування ПС ЗСУ.
"Близько 9:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", який входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів Птеро", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ оприлюднили фото збитого безпілотника. На ньому видно камеру з 12 об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.
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