Над Миколаївщиною підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський безпілотник

17:39 02 вересня Київ, Україна

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ 2 вересня збив російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївською областю.



Про це повідомляє пресцентр Командування ПС ЗСУ.



"Близько 9:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", який входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів Птеро", - йдеться у повідомленні.



ЗСУ оприлюднили фото збитого безпілотника. На ньому видно камеру з 12 об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.