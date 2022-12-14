Над Київщиною за ранок збили 10 "шахедів"

08:45 14 грудня Київ, Україна

За ранок 14 грудня над Києвом та областю збили вже десять ворожих дронів Shahed.



Про це вранці 14 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.



Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу і повідомлялося про роботу ППО.



Глава Київської ОВА Олексій Кулеба попередив, що можливі повторні атаки дронами-камікадзе.



Він уточнив, що під час першої ранкової атаки було збито більшість безпілотників. За його словами, метою дронів були об'єкти енергоінфраструктури.



Також тривога лунає на Житомирщині.

"Повітряна небезпека продовжується. Можлива друга хвиля атаки безпілотників. Залишайтесь в укриттях", - написав голова ОВА Віталій Бунечко в Telegram.

Нагадаємо, вранці у середу у Києві та Київській області прогриміли потужні вибухи. Мер столиці повідомив про вибухи у Шевченківському районі.