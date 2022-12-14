Над Київщиною за ранок збили 10 "шахедів"

За ранок 14 грудня над Києвом та областю збили вже десять ворожих дронів Shahed.
Про це вранці 14 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу і повідомлялося про роботу ППО.
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба попередив, що можливі повторні атаки дронами-камікадзе.
Він уточнив, що під час першої ранкової атаки було збито більшість безпілотників. За його словами, метою дронів були об'єкти енергоінфраструктури.
Також тривога лунає на Житомирщині.
Про це вранці 14 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Раніше в регіоні було оголошено повітряну тривогу і повідомлялося про роботу ППО.
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба попередив, що можливі повторні атаки дронами-камікадзе.
Він уточнив, що під час першої ранкової атаки було збито більшість безпілотників. За його словами, метою дронів були об'єкти енергоінфраструктури.
Також тривога лунає на Житомирщині.
Нагадаємо, вранці у середу у Києві та Київській області прогриміли потужні вибухи. Мер столиці повідомив про вибухи у Шевченківському районі.
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