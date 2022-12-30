Над Київщиною сили ППО відбили атаку ворожих дронів

08:54 30 грудня Київ, Україна

Сили ППО успішно відбили ворожу атаку дронами у Києві та Київській області. Про це вранці 30 грудня повідомила місцева влада.



Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, всього у повітряному просторі столиці було зафіксовано п'ять дронів.

"Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей. Один із баражуючих боєприпасів Shahed потрапив до адміністративної будівлі в Голосіївському районі, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поряд - пошкодження вікон", - зазначили у КМВА.

Інформації про постраждалих поки що немає, дані уточнюються.



За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, у регіоні влучень немає, всі БПЛА збиті.