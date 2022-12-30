Над Київщиною сили ППО відбили атаку ворожих дронів

Сили ППО успішно відбили ворожу атаку дронами у Києві та Київській області. Про це вранці 30 грудня повідомила місцева влада.
Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, всього у повітряному просторі столиці було зафіксовано п'ять дронів.
Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, всього у повітряному просторі столиці було зафіксовано п'ять дронів.
Інформації про постраждалих поки що немає, дані уточнюються.
За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, у регіоні влучень немає, всі БПЛА збиті.
За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, у регіоні влучень немає, всі БПЛА збиті.
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