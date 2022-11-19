Над Київщиною збили 4 ворожі БПЛА

11:52 17 листопада Київ, Україна

Сили протиповітряної оборони вранці 17 листопада знищили над Києвом чотири дрони-камікадзе Shahed-136.



Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



У КМВА повідомили, що два дрони-камікадзе Shahed збили над Київським водосховищем. Згодом там уточнили, що загалом сили ППО збили вже чотири іранські безпілотники над столицею.