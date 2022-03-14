Над Києвом збили крилату ракету. Її уламки пошкодили житловий будинок

Вранці у понеділок, 14 березня, у небі над Києвом збили крилату ракету, її рештки впали на житловий будинок.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наша ППО, збили ракету, залишки впали у будинок на Подолі", - написав Геращенко.
Пізніше він опублікував фото, уточнивши, що уламки ракети впали на Куренівку.
Тим часом видання «Вєсті» повідомляє, що зафіксувало влучання снаряда в будинок у Києві на вулиці Кирилівській, яка проходить через Куренівку.
"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наша ППО, збили ракету, залишки впали у будинок на Подолі", - написав Геращенко.
Пізніше він опублікував фото, уточнивши, що уламки ракети впали на Куренівку.
Тим часом видання «Вєсті» повідомляє, що зафіксувало влучання снаряда в будинок у Києві на вулиці Кирилівській, яка проходить через Куренівку.
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