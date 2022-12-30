Над двома областями України збили 10 ворожих ударних дронів

07:50 30 грудня Київ, Україна

Російські загарбники ввечері 29 грудня вдалися до чергової атаки. Над Дніпропетровською та Запорізькою областями збили 10 ворожих дронів.



Російські окупанти спробували атакувати, ймовірно, безпілотниками, на Дніпропетровщині – працювала ППО. Про це у четвер, 29 грудня, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.



Він заявив, що в регіоні працюють Сили протиповітряної оборони і закликав мешканців повідомляти спеціальні служби, якщо вони помітять безпілотники.



Також повітряна тривога була оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.



Командування Схід ЗСУ повідомило, що у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще було збито 10 ворожих ударних дронів.

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами угруповання Схід у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено дев'ять БПЛА типу Шахед та один Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!" - йдеться у повідомленні.



Також було опубліковано відео з підбитим безпілотником іранського виробництва, які рф маркує як Герань.