Над двома областями України збили 10 ворожих ударних дронів

Російські загарбники ввечері 29 грудня вдалися до чергової атаки. Над Дніпропетровською та Запорізькою областями збили 10 ворожих дронів.
Російські окупанти спробували атакувати, ймовірно, безпілотниками, на Дніпропетровщині – працювала ППО. Про це у четвер, 29 грудня, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
Він заявив, що в регіоні працюють Сили протиповітряної оборони і закликав мешканців повідомляти спеціальні служби, якщо вони помітять безпілотники.
Також повітряна тривога була оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Командування Схід ЗСУ повідомило, що у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще було збито 10 ворожих ударних дронів.
Російські окупанти спробували атакувати, ймовірно, безпілотниками, на Дніпропетровщині – працювала ППО. Про це у четвер, 29 грудня, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
Він заявив, що в регіоні працюють Сили протиповітряної оборони і закликав мешканців повідомляти спеціальні служби, якщо вони помітять безпілотники.
Також повітряна тривога була оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Командування Схід ЗСУ повідомило, що у небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще було збито 10 ворожих ударних дронів.
Також було опубліковано відео з підбитим безпілотником іранського виробництва, які рф маркує як Герань.
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