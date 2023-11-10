Над Дніпропетровщиною знищено керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА

10:03 10 листопада Київ, Україна

У ніч на 10 листопада у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Ворожі війська атакували територію України із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Ворог випустив п'ять безпілотників, чотири з них було знищено українськими силами ППО.

Над Дніпропетровською областю сили ППО цієї ночі збили ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожу ціль уразили бійці повітряного командування Схід. Було знищено керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА.

За даними Генштабу, ЗСУ за минулу добу знищили 800 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309520 військових.