Над Дніпропетровщиною збили дрон та дві ракети: збиті об'єкти впали в районі

10:58 09 червня Київ, Україна

Сили Повітряного командування Схід уночі успішно збили безпілотник та дві крилаті ракети над Дніпропетровщиною.

Про це 9 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Збиті об'єкти впали в Новомосковському районі, спричинивши пошкодження двох приватних будинків, автомобіля та газопроводу.

На щастя, люди не постраждали.