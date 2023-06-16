Над Дніпропетровщиною збили дрон та дві ракети: збиті об'єкти впали в районі

10:58 09 червня Київ, Україна

Сили Повітряного командування Схід уночі успішно збили безпілотник та дві крилаті ракети над Дніпропетровщиною.



Про це 9 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Збиті об'єкти впали в Новомосковському районі, спричинивши пошкодження двох приватних будинків, автомобіля та газопроводу.



На щастя, люди не постраждали.