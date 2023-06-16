Над Дніпропетровщиною збили дрон та дві ракети: збиті об'єкти впали в районі

Сили Повітряного командування Схід уночі успішно збили безпілотник та дві крилаті ракети над Дніпропетровщиною.
Про це 9 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Збиті об'єкти впали в Новомосковському районі, спричинивши пошкодження двох приватних будинків, автомобіля та газопроводу.
На щастя, люди не постраждали.
Про це 9 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Збиті об'єкти впали в Новомосковському районі, спричинивши пошкодження двох приватних будинків, автомобіля та газопроводу.
На щастя, люди не постраждали.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі