Над білоруссю спалахнув російський винищувач

15:09 19 січня Київ, Україна

19 січня у російського винищувача МіГ-31К сталося загоряння у небі над білоруссю. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".



За словами очевидців, у небі над Молодечненським районом (мінська область) чули сильний вибух.



Зазначається, що о 10:59 над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К вкс росії (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння.



Внаслідок цього винищувач був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром Мачулищі.



Як уточнив Беларускі Гаюн, спалах стався саме у того літака, який горів 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому.