Над білоруссю спалахнув російський винищувач

19 січня у російського винищувача МіГ-31К сталося загоряння у небі над білоруссю. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За словами очевидців, у небі над Молодечненським районом (мінська область) чули сильний вибух.
Зазначається, що о 10:59 над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К вкс росії (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння.
Внаслідок цього винищувач був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром Мачулищі.
Як уточнив Беларускі Гаюн, спалах стався саме у того літака, який горів 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому.
За словами очевидців, у небі над Молодечненським районом (мінська область) чули сильний вибух.
Зазначається, що о 10:59 над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К вкс росії (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння.
Внаслідок цього винищувач був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром Мачулищі.
Як уточнив Беларускі Гаюн, спалах стався саме у того літака, який горів 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому.
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