Нацполіція зафіксувала загибель понад 8,8 тисячі цивільних за час повномасштабного вторгнення росії

17:10 31 серпня Київ, Україна

З 24 лютого 2022 по 18 серпня 2023 слідчі Нацполіції зафіксували інформацію про загибель майже 8 800 цивільних українців внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомила Національна поліція України.



Нацполіція також повідомила, що встановила місцезнаходження понад 3,7 тисячі цивільних, які вважалися зниклими безвісти. Вони живі.



Понад 5,3 тисячі цивільних українців вважаються незнайденими у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюють слідчі Нацполіції.



В Експертній службі МВС повідомили, що станом на 17 серпня 2023 року фахівці їхньої установи провели 30 576 молекулярно-генетичних експертиз із кримінальних проваджень за фактами військових злочинів та за результатами російської агресії проти України. Ще 2820 експертиз потрібно провести.