Нацполіція затримала банду з викрадення автомобілів

14:16 21 вересень Київ, Україна

Департамент карного розшуку Національної поліції подав інформацію про нове масштабне затримання. Злочинне угруповання по викраденню автомобілів було затримане в Київській області. Серед злочинців є організатор і четверо виконавців.

Відомо про мінімум 20 випадків викрадення автомобілів цією групою по Україні. Поліція провела 17 обшуків в місцях проживання злочинців, гаражах і місцях розукомплектування автомобілів в Києві, Київській, Рівненській та Одеській областях.

Встановлено, що зловмисники отримували доступ до авто за допомогою спеціального обладнання без будь-яких перешкод. Точна кількість епізодів викрадення поки з'ясовується.

Під час обшуків виявлена спецтехніка для прописки ключів до автомобілів, відкриття та заведення авто, рації, пістолети, десятки мобільних телефонів, свідоцтва про реєстрацію транспорту, номерні знаки, посвідчення водія, комплекти ключів, 88 фар до автомобілів різних марок, 17 панелей приладів, магнітоли, панелі клімат-контролю та інше.

Тепер злочинцям мають обрати запобіжний захід.