Нацполіція України відкрила 123 кримінальні справи за фактами порушення виборчого процесу

06:34 29 вересень Київ, Україна

Глава Національної поліції Ігор Клименко в етері одного з телеканалів повідомив про те, що на цей момент вже відкрито 123 кримінальні провадження за фактами порушення виборчого процесу. З них п'ята частина стосується можливих фактів підкупу.



"На цей момент 123 кримінальні провадження вже відкрито Національною поліцією. Водночас хочу сказати про підкуп виборців. П'ята частина всіх кримінальних проваджень - це підкуп. Триває та ж історія - це, зокрема, ті ж продуктові набори з логотипами політичних партій", - сказав Клименко.



Також, за його словами, не менш популярний спосіб підкупу виборців, коли за місяць до виборів пропонують проголосувати за когось, дають за це аванс у розмірі 250-300 гривень, а потім вже напередодні голосування говорять, за кого віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень.



Клименко нагадав, що повідомити про факти порушення виборчого процесу можна, зателефонувавши в ситуаційний центр МВС і Нацполіції, де правоохоронці в режимі онлайн отримують всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.



