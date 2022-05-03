Нацполіція викрила наркоторговців у Бучанській ВТК. Ними виявилися співробітники колонії

13:11 03 грудня Київ, Україна

Співробітники Бучанської виправної колонії спільно з раніше судимою групою людей організували всередині колонії канал передачі і збуту наркотичних і психотропних речовин.



Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Встановлено, що раніше судимі місцеві жителі забезпечували постачання наркотичних засобів і психотропних речовин на територію виправної колонії шляхом так званих "перекидів" через стіни установи. У свою чергу працівники колонії забезпечували безперешкодне потрапляння наркотиків до ув'язнених, повідомляючи найбільш безпечний час для здійснення "перекиду".



Надалі засуджені розподіляли між собою заборонені речовини і реалізовували їх за окрему плату серед інших ув'язнених.



В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання постачальників і у виправній колонії були виявлені і вилучені канабіс, метадон, шприці, мобільні телефони, чорнові записи, зброя і боєприпаси.





Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри щодо ст. 28 год. 2., ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.



За подібне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Слідство триває.