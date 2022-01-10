Нацполіція викрила наркосиндикат

18:45 27 серпень Київ, Україна

Нацполіція припинила діяльність угруповання, яке займалося виробництвом, зберіганням і розповсюдженням наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«В кінці 2019 року, правоохоронці затримали групу осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Інформація про причетність до протиправних дій не знайшла підтвердження. Але подальша відпрацювання цього угруповання вивела правоохоронців на розгалужену мережу наркосиндикату », - йдеться в повідомленні.

25-річний раніше не судимий киянин налагодив схему придбання через Інтернет великих партій наркотиків з метою перепродажу. До свого бізнесу він залучив ще чотирьох чоловіків у віці від 18 до 47 років. Згодом зловмисники почали самостійно виготовляти потрібний наркотовару. Крім того, вилучено вогнепальну і холодну зброю, вісім автомобілів, значна кількість оргтехніки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та банківські картки. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів становить майже два мільйони гривень », - йдеться в звіті.

Затриманим наркоділерам тепер загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.