Нацполіція викрила масштабну групу шахраїв

Правоохоронці викрили масштабну групу шахраїв, які розміщували у мережі фейкові оголошення про продаж різних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами.
Обов'язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ні авто, ні свої гроші замовники не отримували.
Про це повідомили у Національній поліції.
Ділки обдурили понад півсотні людей із Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Серед постраждалих – близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.
Злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний мешканець Хмельницького. Вони розміщували в мережі фейкові оголошення та різними шляхами виманювали у своїх жертв передплату. Щойно гроші від клієнта надходили на карту, шахраї зникали із зв'язку.
У фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, у ході яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п'ять преміумавтомобілів.
За попередніми підрахунками, збитки перевищують п'ять мільйонів гривень. Трьом членам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру.
Обов'язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ні авто, ні свої гроші замовники не отримували.
Про це повідомили у Національній поліції.
Ділки обдурили понад півсотні людей із Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Серед постраждалих – близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.
Злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний мешканець Хмельницького. Вони розміщували в мережі фейкові оголошення та різними шляхами виманювали у своїх жертв передплату. Щойно гроші від клієнта надходили на карту, шахраї зникали із зв'язку.
У фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, у ході яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п'ять преміумавтомобілів.
За попередніми підрахунками, збитки перевищують п'ять мільйонів гривень. Трьом членам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру.
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