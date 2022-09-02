Нацполіція викрила масштабну групу шахраїв

18:10 02 вересня Київ, Україна

Правоохоронці викрили масштабну групу шахраїв, які розміщували у мережі фейкові оголошення про продаж різних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами.



Обов'язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ні авто, ні свої гроші замовники не отримували.



Про це повідомили у Національній поліції.



Ділки обдурили понад півсотні людей із Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Серед постраждалих – близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.



Злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний мешканець Хмельницького. Вони розміщували в мережі фейкові оголошення та різними шляхами виманювали у своїх жертв передплату. Щойно гроші від клієнта надходили на карту, шахраї зникали із зв'язку.



У фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, у ході яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п'ять преміумавтомобілів.



За попередніми підрахунками, збитки перевищують п'ять мільйонів гривень. Трьом членам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру.