Нацполіція проводить обшуки у приміщеннях Київводоканалу

18:13 31 січня Київ, Україна

Слідча група Головного слідчого управління Нацполіції проводить обшуки у будівлях ПрАТ АК Київводоканал. Про це повідомила Київська міська держадміністрація у вівторок, 31 січня.



Вказано, що слідчі здійснюють досудове розслідування щодо нежитлових будівель, які перебувають у володінні та користуванні Київводоканалом. Щодо них компанія подала заяву про здійснення рейдерського захоплення.



Департамент комунальної власності КМДА спільно з Київводоканалом звернулися до суду для того, щоб скасувати рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом шляхом внесення до єдиного державного реєстру на підставі внесення до статутного капіталу певного ТОВ, – йдеться у повідомленні.



У КМДА запевнили, що Київводоканал співпрацює зі слідством, надає правоохоронним органам запитувану документацію з метою неупередженого та об'єктивного розслідування.