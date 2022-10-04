Нацполіція припинила діяльність "чорного" ринку легалізації мігрантів в Україні

13:10 10 березня Київ, Україна

Спільний протиправний бізнес з легалізації іноземців на території України організували уродженець одного з кавказьких регіонів, адвокат і колишній співробітник Державної міграційної служби України.



Про це інформує Нацполіція.



Попередньо встановлено, що за час існування такого "бізнесу" зловмисники узаконили перебування в Україні більше двох сотень іноземних громадян.



Документування протиправної діяльності учасників злочинного угруповання здійснювали представники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського УП ГУНП в Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №6.



Встановлено, що учасники ОЗГ шляхом маніпуляцій з міграційним законодавством сприяли окремим категоріям іноземних громадян в придбанні права законного проживання.



"Схема" легалізації складалась в організації фіктивних шлюбів з громадянками України, а також в псевдопрацевлаштуванні іноземців на підприємствах.



"Процедура" отримання посвідки на проживання для іноземців шляхом укладення фіктивного шлюбу коштувала близько 2 тис. доларів США, з них фіктивна дружина отримувала трохи більше 300 доларів США. Решту коштів привласнювали організатори "схеми" незаконної легалізації іноземців.



Наступний спосіб легалізації - отримання посвідки на проживання на підставі дозволів про використання праці іноземців. Ціна такої послуги становила в середньому 2 тис. доларів США. Фігуранти створили більше ніж 30 юридичних осіб для прикриття зазначеного механізму незаконної легалізації", - повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелєєв.



Попередньо встановлено, що за час існування такого "бізнесу" зловмисники узаконили перебування в Україні більше двох сотень іноземних громадян.



Організували нелегальний "бізнес" виходець однієї з країн кавказького регіону, адвокат і колишній співробітник Державної міграційної служби України. Вони безпосередньо керували діями своїх підлеглих, контролювали фінансові розрахунки за надання протиправних послуг, координували пошук потенційних клієнтів.



Оперативники міграційної поліції разом зі слідчими поліції Києва із залученням спецзагону патрульної поліції провели санкціоновані обшуки у фігурантів. За їхніми результатами поліціянти вилучили близько 150 свідоцтв про шлюб між іноземцями і громадянами України, понад 100 оформлених дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отримані на підставі сфальсифікованих даних, понад 100 готових пакетів документів для подачі в міграційну службу з метою отримання посвідчень, 40 реєстраційних справ і печаток юридичних осіб, печатки органів ДМСУ щодо засвідчення справжності документів, більше 50 посвідок на проживання, 80 паспортів громадян іноземних держав, довіреності, банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні термінали, флеш-накопичувачі.



Також представники міграційної поліції разом з ДМСУ почали процес скасування вже наявних незаконно оформлених документів.



Дії правопорушників кваліфіковано за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Слідчі поліції проводять заходи щодо встановлення майна, придбаного злочинним шляхом, з метою його арешту.