Нацполіція: від 7 500 до 12 500 грн - такса шахраїв за підробку документів про освіту

17:07 14 квітень Київ, Україна

Співробітниками міграційної поліції викрито діяльність організованої групи шахраїв, які з 2019 по 2021 рік заробили на виготовленні підроблених документів про освіту понад 26 млн грн.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції.

Відзначається, що в ході розслідування в поліцію Львівської області надійшла інформація, в тому числі і від Генерального консульства Чеської Республіки у Львові, щодо підроблених документів про освіту для отримання довгострокових робочих віз і дозволів на проживання. Встановлено, що Консульство отримало близько 100 заяв на довгострокові візи і посвідки на проживання, до яких заявники додали свідомо підроблені документи про освіту.

З'ясувалося, що до складу злочинної групи, яка діяла на території України, входило близько 10 осіб. Серед організаторів - 40-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Більшість учасників групи - жителі Києва та Київської області.

"Зловмисники розробили злочинний план з виготовлення та збуту свідомо підроблених документів про повну загальну середню, середню спеціальну та вищу освіту (зокрема, атестатів/дипломів/свідоцтв/сертифікатів, додатків з оцінками до них) з докладним розподілом ролей кожного учасника групи", - підкреслюють в Нацполіції.
 
Фото: Нацполиция: от 7 500 до 12 500 такса мошенников за подделку документов об образовании 01

Крім цього, зазначається, що для здійснення злочинної діяльності вони створили кілька сайтів, де "клієнти" замовляли підроблені дипломи. На сайтах розмістили інформацію про надання платних послуг з виготовлення свідомо підроблених документів про освіту, виданих від імені будь-яких навчальних закладів на території України і за будь-якими спеціальностями/кваліфікаціями/професіями.

"Дзвінки від замовників приймав "оператор". Він надавав інформацію клієнтам про свої послуги, їхню вартість. Після оформлення заявки оброблялися "менеджером", з яким замовники і обговорювали всі деталі. Доставку здійснювали кур'єри зі складу злочинної групи, через поштові відділення або самовивозом в межах Києва. Також в групу входили особи, які надавали в користування особисті банківські рахунки для переказу і зняття грошей за "послуги"", - додали правоохоронці.

Вартість виготовлення свідомо підроблених документів про освіту, датованих до 2000 року, становила 7500 гривень, а після 2000 року - 12500 гривень. При цьому, для прийняття замовлення в роботу покупець обов'язково вносив передоплату в розмірі 5% від загальної вартості послуги, перераховуючи ці кошти на банківські рахунки зловмисників. В ході досудового розслідування поліціянти встановили, що в 2019-2020 роках таким чином група збагатилася на 26,1 млн гривень.

Відзначається, що в квітні поточного року співробітники Департаменту міграційної поліції Національної поліції України, управління міграційної поліції Львівської, Київської областей та міста Київ спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області із залученням спецзагону поліції Львівщини і під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури одночасно провели в Києві 12 санкціонованих обшуків.
 
Фото: Нацполиция: от 7 500 до 12 500 такса мошенников за подделку документов об образовании 02

Під час обшуків виявлено та вилучено речові докази, зокрема, макети і готові підроблені документи, матеріали та техніку для їхнього виготовлення, "чорнові" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-носії тощо.

В цей час триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні зазначених правопорушень, в тому числі в складі злочинної групи.