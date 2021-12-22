Нацполіція: від 7 500 до 12 500 грн - такса шахраїв за підробку документів про освіту

17:07 14 квітень Київ, Україна

Співробітниками міграційної поліції викрито діяльність організованої групи шахраїв, які з 2019 по 2021 рік заробили на виготовленні підроблених документів про освіту понад 26 млн грн.



Про це повідомляє Департамент комунікацій Нацполіції.



Відзначається, що в ході розслідування в поліцію Львівської області надійшла інформація, в тому числі і від Генерального консульства Чеської Республіки у Львові, щодо підроблених документів про освіту для отримання довгострокових робочих віз і дозволів на проживання. Встановлено, що Консульство отримало близько 100 заяв на довгострокові візи і посвідки на проживання, до яких заявники додали свідомо підроблені документи про освіту.



З'ясувалося, що до складу злочинної групи, яка діяла на території України, входило близько 10 осіб. Серед організаторів - 40-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Більшість учасників групи - жителі Києва та Київської області.



"Зловмисники розробили злочинний план з виготовлення та збуту свідомо підроблених документів про повну загальну середню, середню спеціальну та вищу освіту (зокрема, атестатів/дипломів/свідоцтв/сертифікатів, додатків з оцінками до них) з докладним розподілом ролей кожного учасника групи", - підкреслюють в Нацполіції.



Крім цього, зазначається, що для здійснення злочинної діяльності вони створили кілька сайтів, де "клієнти" замовляли підроблені дипломи. На сайтах розмістили інформацію про надання платних послуг з виготовлення свідомо підроблених документів про освіту, виданих від імені будь-яких навчальних закладів на території України і за будь-якими спеціальностями/кваліфікаціями/професіями.



"Дзвінки від замовників приймав "оператор". Він надавав інформацію клієнтам про свої послуги, їхню вартість. Після оформлення заявки оброблялися "менеджером", з яким замовники і обговорювали всі деталі. Доставку здійснювали кур'єри зі складу злочинної групи, через поштові відділення або самовивозом в межах Києва. Також в групу входили особи, які надавали в користування особисті банківські рахунки для переказу і зняття грошей за "послуги"", - додали правоохоронці.



Вартість виготовлення свідомо підроблених документів про освіту, датованих до 2000 року, становила 7500 гривень, а після 2000 року - 12500 гривень. При цьому, для прийняття замовлення в роботу покупець обов'язково вносив передоплату в розмірі 5% від загальної вартості послуги, перераховуючи ці кошти на банківські рахунки зловмисників. В ході досудового розслідування поліціянти встановили, що в 2019-2020 роках таким чином група збагатилася на 26,1 млн гривень.



Відзначається, що в квітні поточного року співробітники Департаменту міграційної поліції Національної поліції України, управління міграційної поліції Львівської, Київської областей та міста Київ спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області із залученням спецзагону поліції Львівщини і під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури одночасно провели в Києві 12 санкціонованих обшуків.



Під час обшуків виявлено та вилучено речові докази, зокрема, макети і готові підроблені документи, матеріали та техніку для їхнього виготовлення, "чорнові" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-носії тощо.



В цей час триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні зазначених правопорушень, в тому числі в складі злочинної групи.