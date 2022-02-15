Росіяни діють за старими лекалами: нові фейки на старий лад

Хакерам, які 23 вересня атакували сайт Нацполіції, загрожує до шести років в'язниці.
За фактом несанкціонованого втручання в роботу офіційного сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження. Про це йдеться у Твіттері Нацполіції.
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Варашської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію.
Як повідомлялося, хакери зламали сайт Національної поліції та сайт Головного управління поліції в Херсонській області.
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Варашської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію.
Як повідомлялося, хакери зламали сайт Національної поліції та сайт Головного управління поліції в Херсонській області.
Напередодні на регіональних сторінках поліції з'явилися повідомлення про надзвичайні ситуації. Зокрема, про масову загибель людей у Львівській і Херсонській областях. А також про викид радіації на Рівненській АЕС і масову евакуацію людей. Фейкова інформація з'явилася й на сторінці міськради Варашу. Фальшивку швидко підхопила частина ЗМІ. Чиновники та поліція відразу запевнили - це фейк. На АЕС теж підтвердили - у них все спокійно, радіаційний фон у нормі.
Зараз пошуками зловмисників займається кіберполіція.
Раніше наші аналітики вже писали про можливі провокації.
Вже зараз видно, що РФ діє ідентично, по заготовленим раніше шаблонам, які намагається застосувати в новому вигляді, що дає можливість СБУ і розвідувальним структурам діяти на випередження.
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