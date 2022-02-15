Росіяни діють за старими лекалами: нові фейки на старий лад

08:56 24 вересень Київ, Україна

Хакерам , які 23 вересня атакували сайт Нацполіції, загрожує до шести років в'язниці.



Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Варашської міськради, де невідомі також розмістили



Як повідомлялося, хакери зламали сайт Національної поліції та сайт Головного управління поліції в Херсонській області. За фактом несанкціонованого втручання в роботу офіційного сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження. Про це йдеться у Твіттері Нацполіції.Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Варашської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію.Як повідомлялося, хакери зламали сайт Національної поліції та сайт Головного управління поліції в Херсонській області.



Напередодні на регіональних сторінках поліції з'явилися повідомлення про надзвичайні ситуації. Зокрема, про масову загибель людей у Львівській і Херсонській областях. А також про викид радіації на Рівненській АЕС і масову евакуацію людей. Фейкова інформація з'явилася й на сторінці міськради Варашу. Фальшивку швидко підхопила частина ЗМІ. Чиновники та поліція відразу запевнили - це фейк. На АЕС теж підтвердили - у них все спокійно, радіаційний фон у нормі.

Зараз пошуками зловмисників займається кіберполіція.

Раніше наші аналітики вже писали про можливі провокації



Вже зараз видно, що РФ діє ідентично, по заготовленим раніше шаблонам, які намагається застосувати в новому вигляді, що дає можливість СБУ і розвідувальним структурам діяти на випередження.