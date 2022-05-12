Нацполіція заарештувала групу осіб, які розробили схему розкрадання 6 млн грн бюджетних коштів

"Злочинну діяльність по розкраданню та легалізації коштів та осіб, причетних до організації схеми, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласної поліції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою", - підкреслюється в повідомленні.