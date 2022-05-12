Нацполіція заарештувала групу осіб, які розробили схему розкрадання 6 млн грн бюджетних коштів
12:36 10 грудня Київ, Україна
Державний службовець Криворізької міськради спільно з місцевим підприємцем розробили незаконну схему, завдяки якій їм вдалося викрасти з бюджету міста 6 млн грн.
Про це повідомляє пресцентр Нацполіції Кривого Рогу.
Згідно з інформацією, повідомлено про підозру чиновнику Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.
"Злочинну діяльність по розкраданню та легалізації коштів та осіб, причетних до організації схеми, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласної поліції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою", - підкреслюється в повідомленні.
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