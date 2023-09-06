Національне агентство із запобігання корупції додало тютюнових гігантів до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції внесло до міжнародних список спонсорів війни тютюнові гіганти Philip Morris International та Japan Tobacco International.
Цю інформацію опублікували на сайті НАЗК.
Згадані компанії продовжують свою діяльність в російській федерації і регулярно сплачують податки в країну-агресор. Philip Morris International відомий своєю тютюновою продукцією, що користується популярністю у більш ніж 180 країнах світу. Серед найвідоміших брендів – Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а також тютюнові стіки HEETS, призначені для системи нагрівання тютюну IQOS.
На території росії компанія представлена виробничими філіями, такими як АТ "Філіп Морріс Іжора" в Ленінградській області та "Філіп Морріс Іжора Кубань" у Краснодарі. Крім того, діяльність на російському ринку здійснює організація ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", що має філії у більш ніж ста містах по всій країні.
Сума інвестицій, вкладених Philip Morris International на російський ринок, перевищує два мільярди доларів. З самого початку масштабного вторгнення, Philip Morris висловив свій намір продати свій бізнес у росії, прагнучи зберегти свою репутацію. Проте всі подібні спроби не принесли очікуваних результатів, і ця корпорація продовжує залишатися одним з найбільших платників податків, що наповнюють російський бюджет.
Другий учасник, Japan Tobacco International (JTI), знаходиться на вершині тютюнового ринку росії. До її складу входять такі відомі бренди, як Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а також низка російських марок: "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петро I", "Трійка" та багато інших.
У 2022 році компанія JTI повідомила, що російський ринок сприяв генерації приблизно 2 мільярдів доларів США. Незважаючи на заяви представників JTI про призупинення нових інвестицій та маркетингових ініціатив у росії, вона продовжує виробництво та розповсюдження своєї продукції на території країни.
Цю інформацію опублікували на сайті НАЗК.
Згадані компанії продовжують свою діяльність в російській федерації і регулярно сплачують податки в країну-агресор. Philip Morris International відомий своєю тютюновою продукцією, що користується популярністю у більш ніж 180 країнах світу. Серед найвідоміших брендів – Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а також тютюнові стіки HEETS, призначені для системи нагрівання тютюну IQOS.
На території росії компанія представлена виробничими філіями, такими як АТ "Філіп Морріс Іжора" в Ленінградській області та "Філіп Морріс Іжора Кубань" у Краснодарі. Крім того, діяльність на російському ринку здійснює організація ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", що має філії у більш ніж ста містах по всій країні.
Сума інвестицій, вкладених Philip Morris International на російський ринок, перевищує два мільярди доларів. З самого початку масштабного вторгнення, Philip Morris висловив свій намір продати свій бізнес у росії, прагнучи зберегти свою репутацію. Проте всі подібні спроби не принесли очікуваних результатів, і ця корпорація продовжує залишатися одним з найбільших платників податків, що наповнюють російський бюджет.
Другий учасник, Japan Tobacco International (JTI), знаходиться на вершині тютюнового ринку росії. До її складу входять такі відомі бренди, як Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а також низка російських марок: "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петро I", "Трійка" та багато інших.
У 2022 році компанія JTI повідомила, що російський ринок сприяв генерації приблизно 2 мільярдів доларів США. Незважаючи на заяви представників JTI про призупинення нових інвестицій та маркетингових ініціатив у росії, вона продовжує виробництво та розповсюдження своєї продукції на території країни.
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