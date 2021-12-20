Начальник управління Слов'янської міськради погорів на хабарі

15:19 26 березень Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба Нацполіції України в п'ятницю, 26 березня.



Відзначається, що начальник одного з управлінь Слов'янської міської ради запропонував підприємцю "посприяти" у видачі дозволів на розміщення малих архітектурних споруд. За "вирішення питання" чиновник зажадав 1200 доларів.



Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Донецькій області спільно з колегами-правоохоронцями викрили чиновника , який налагодив корупційний механізм видачі дозвільних документів.Про це повідомила пресслужба Нацполіції України в п'ятницю, 26 березня.Відзначається, що начальник одного з управлінь Слов'янської міської ради запропонував підприємцю "посприяти" у видачі дозволів на розміщення малих архітектурних споруд. За "вирішення питання" чиновник зажадав 1200 доларів.

Під час передачі держслужбовцю необхідної йому суми хабарник був затриманий на місці злочину. За вимагання та одержання неправомірної вигоди чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.