Начальниця Служби у справах дітей вимагала 5000 доларів за сприяння в усиновленні

19:29 13 липня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили начальницю Служби у справах дітей Хмельницької обласної держадміністрації, яка вимагала та отримала 5000 доларів за сприяння в усиновленні.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у вівторок, 13 липня.

Правоохоронці затримали її в порядку ст.208 КПК України після отримання коштів. В цей час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір і фіксацію доказів.

Жінці планують оголосити про підозру за статтею про вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.3 ст.369-2 КК України). Ведеться слідство.