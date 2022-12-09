Нацгвардія взяла в полон "вагнерівця"

18:16 09 грудня Київ, Україна

Бійці Національної гвардії, виконуючи завдання поблизу Авдіївки, полонили "вагнерівця".



Про це повідомляє Національна гвардія України.



Також зазначається, що на Бахмутському напрямку за тиждень знищено два ворожі танки, чотири БМП, одну самохідну артилерійську установку, а також живу силу противника.



За цей період артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань із ураження сил та засобів противника на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках.