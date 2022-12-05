НАБУ проводить обшуки в одеській мерії

16:47 05 грудня Київ, Україна

У приміщеннях мерії Одеси проходять слідчі дії, там перебувають співробітники Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляють ЗМІ.

Співробітники НАБУ вилучають документи у юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

У рамках якого кримінального провадження тривають обшуки, наразі невідомо.