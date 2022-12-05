НАБУ проводить обшуки в одеській мерії

У приміщеннях мерії Одеси проходять слідчі дії, там перебувають співробітники Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомляють ЗМІ.
Співробітники НАБУ вилучають документи у юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.
У рамках якого кримінального провадження тривають обшуки, наразі невідомо.
Про це повідомляють ЗМІ.
Співробітники НАБУ вилучають документи у юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.
У рамках якого кримінального провадження тривають обшуки, наразі невідомо.
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