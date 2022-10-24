НАБУ оголосило у розшук трьох посадових осіб "Укргазбанку"

Національним антикорупційним бюро оголошено в розшук трьох посадових осіб "Укргазбанку", які причетні до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких ексглава Нацбанку Кирило Шевченко.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віпклієнтами цієї держустанови", - зазначили в Бюро.
У відомстві пояснили, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, проте у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віпклієнтами цієї держустанови", - зазначили в Бюро.
У відомстві пояснили, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, проте у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.
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