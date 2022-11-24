НАБУ оголосило у розшук нардепа від БЮТ Михайла Волинця

12:51 24 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Бюро. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук депутата Верховної Ради від фракції партії "Блок Юлії Тимошенко" (БЮТ) Михайла Волинця через неправдиві дані в декларації.Про це повідомляє пресслужба Бюро.

"НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні неправдивих відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом майже на 1,79 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.



На початку року повідомлялося, що народний депутат Михайло Волинець не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander вартістю понад мільйон гривень, зареєстрованим на його сина. Цю інформацію підтвердила перевірка, проведена Національним агентством щодо запобігання корупції.



Проаналізувавши дані з Єдиного інформаційного простору системи безпеки "Безпечне місто", співробітники агентства встановили, що Волинець більше ніж пів року користувався автомобілем Toyota Highlander, що підтверджується знімками фотофіксації в період з 6 квітня по 31 грудня 2020 року.



Крім того, перевірка виявила постійні маршрути, пов'язані з місцем проживання нардепа, його місцем роботи, а також об'єктом нерухомості, що належить його матері. Інформацію про маршрут підтвердили дані, отримані від експлуатаційної компанії з радіобрелоків, якими користувався нардеп для в'їзду та виїзду. Вони співпали з його рухом за маршрутом, встановленим за допомогою системи "Безпечне місто".



Раніше журналісти програми "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та UA: Перший) звернули увагу на те, що Волинець користується автомобілем Toyota Highlander. Розслідувачі зафіксували нардепа поряд із автомобілем у січні-лютому 2021 року. При цьому Волинець не вказував позашляховик у деклараціях ні за 2019 рік, ні за 2020 рік.