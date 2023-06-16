НАБУ та САП розкрили хабарництво в "Укрзалізниці": затримано учасників та вилучено автомобіль

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели розкриття справи про отримання хабаря посадовцем "Укрзалізниці" за допомогу в укладанні договорів із "потрібними постачальниками".
Правоохоронні органи повідомили, що за свої послуги посадовець отримав новий автомобіль Toyota Camry вартістю 1,55 млн грн.
22 травня було затримано двох учасників групи, які надавали неправомірну вигоду, а наступного дня було затримано заступника директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".
Автомобіль, який був предметом хабаря, було виявлено в одному із населених пунктів Львівщини. Він був вилучений для подальшого використання як речовий доказ і можливої конфіскації.
Слідство встановило, що у період квітень-травень заступник директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця" отримав автомобіль Toyota Camry в обмін на свою допомогу в укладанні контрактів з потрібними "постачальниками" та захист їхніх інтересів при виконанні контрактів та проведенні оплати.
Правоохоронні органи повідомили, що за свої послуги посадовець отримав новий автомобіль Toyota Camry вартістю 1,55 млн грн.
22 травня було затримано двох учасників групи, які надавали неправомірну вигоду, а наступного дня було затримано заступника директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".
Автомобіль, який був предметом хабаря, було виявлено в одному із населених пунктів Львівщини. Він був вилучений для подальшого використання як речовий доказ і можливої конфіскації.
Слідство встановило, що у період квітень-травень заступник директора філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця" отримав автомобіль Toyota Camry в обмін на свою допомогу в укладанні контрактів з потрібними "постачальниками" та захист їхніх інтересів при виконанні контрактів та проведенні оплати.
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