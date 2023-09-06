НАБУ та САП розпочнуть спецрозслідування щодо колишнього голови "Укрспецекспорту"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 серпня дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) розпочати спеціальне досудове розслідування щодо колишнього гендиректора компанії "Укрспецекспорт", а пізніше - голови "Укроборонпрому" Дмитра Перегудова.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ та САП розслідують й інші епізоди можливої корупційної діяльності за участю підозрюваного. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
У лютому 2011 року тодішній президент України Віктор Янукович указом №182/2011 призначив на посаду гендиректора "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова. До цього Перегудов був виконавцем обов'язків гендиректора цієї держкомпанії. Указом №181/2011 Янукович звільнив Дмитра Перегудова з посади в.о. гендиректора "Укрспецекспорту".
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