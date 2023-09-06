НАБУ та САП розпочнуть спецрозслідування щодо колишнього голови "Укрспецекспорту"

18:27 17 серпня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 серпня дозволив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) розпочати спеціальне досудове розслідування щодо колишнього гендиректора компанії "Укрспецекспорт", а пізніше - голови "Укроборонпрому" Дмитра Перегудова.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Слідство встановило, що підозрюваний у період 2010-2012 років, обіймаючи посади гендиректора "Укрспецекспорту" та голови "Укроборонпрому", у змові з іншими особами, організував підготовку та підписання агентської угоди з компанією-нерезидентом, низки додаткових угод та актів прийому які містили неправдиві відомості про надані агентські послуги, які стали підставою для сплати "агенту" понад 23,8 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.
НАБУ та САП розслідують й інші епізоди можливої корупційної діяльності за участю підозрюваного. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

У лютому 2011 року тодішній президент України Віктор Янукович указом №182/2011 призначив на посаду гендиректора "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова. До цього Перегудов був виконавцем обов'язків гендиректора цієї держкомпанії. Указом №181/2011 Янукович звільнив Дмитра Перегудова з посади в.о. гендиректора "Укрспецекспорту".