НАБУ та САП розпочнуть спецрозслідування щодо колишнього голови "Укрспецекспорту"

"Слідство встановило, що підозрюваний у період 2010-2012 років, обіймаючи посади гендиректора "Укрспецекспорту" та голови "Укроборонпрому", у змові з іншими особами, організував підготовку та підписання агентської угоди з компанією-нерезидентом, низки додаткових угод та актів прийому які містили неправдиві відомості про надані агентські послуги, які стали підставою для сплати "агенту" понад 23,8 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.